Bietenoogst blijkt toch tegen te vallen

Suikerbietenoogst valt tegen (foto: Omroep Zeeland)

In tegenstelling tot andere gewassen leek het mee te vallen bij de suikerbieten, maar Joris Baecke had in Zeeuws Diep slecht nieuws. "Helaas blijkt het voor de suikerbieten niet mee te vallen. Ook de suikergehaltes in de bieten zijn niet zo hoog. De jubelstemming is wel afgenomen."

Volgens Baecke is het lastig om op voorhand een inschatting te maken van de kwaliteit. "We hebben wel monsters genomen in het veld, maar dat is ingewikkeld. We proberen dan een beeld te creëren, maar om het echt te weten, moet je gaan oogsten. Helaas blijkt het geen zoete oogst te zijn."

Baecke houdt nog wel enige hoop. "We hopen nog op een mooi najaar met veel regen. Dan kan de oogst nog iets beter worden."

Lees ook: