Belgische politicus voert campagne in Terneuzen

Volgens Tapmaz is het niet zo dat hij actief campagne voert in Nederland. Dat zijn poster in Terneuzen hangt heeft een andere reden. "Een zeer goede vriendin van mij heeft hier een broodjeszaak", zegt hij desgevraagd. "Ze vroeg mij om een poster op te hangen omdat ze veel klanten uit Gent heeft, mensen die mij blijkbaar ook kennen. Als ik hier rondloop merk ik dat ik veel Gentenaars tegenkom."

Geen negatieve reacties

Tapmaz heeft geen negatieve reacties gehad op zijn 'campagne'. "Nee hoor, ik denk dat Gent en Terneuzen een belangrijk samenwerkingsverband hebben. We hebben een gezamenlijke geschiedenis, en zeker ook een gezamenlijke toekomst."

ITEM Belgische campagne Terneuzen

Resul Tapmaz is een Belgisch politicus van Turkse origine die actief is voor de Belgische socialisten, de sp.a. Hij is sinds 2009 schepen (wethouder) in de stad Gent. Tapmaz is de kleinzoon van een Turkse gastarbeider die naar Gent emigreerde, en de zoon van een middenstander die een van de eerste Turkse restaurants in Gent uitbaatte. Tapmaz was zelf ook eigenaar van twee restaurants.

Gelijke kansen

De politicus maakt zich sterk om discriminatie te bestrijden, bijvoorbeeld bij het toewijzen van huurwoningen. Hij wordt in Vlaanderen gezien als een voortrekker op het gebied van gelijke kansen.