Man verzet zich bij aanhouding, agent breekt hand

Een agent heeft gisteren bij een woning aan de 's-Heer Hendrikskinderenstraat in Goes zijn hand gebroken tijdens een arrestatie. De politie was naar het huis gegaan, omdat er een melding was gedaan van geluidsoverlast.

Toen de agenten bij het huis aankwamen, klonk er harde muziek. Drie mannen veroorzaakten overlast. De bewoner van het huis wilde niet naar beneden komen en wilde zich niet legitimeren. Verzet Daarop wilden de agenten de man aanhouden. Hij verzette zich daar tegen. Eén van de agenten raakte toen gewond. Later bleek dat hij zijn hand had gebroken. De man is voor verder onderzoek en verhoor naar een politiecellencomplex gebracht.