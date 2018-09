Met een 'muziekie' in de auto naar korfbalclub TOP

Oppe is in het dagelijks leven leraar lichamelijke oefening en topsportcoördinator aan het Albeda College in Rotterdam. Hij is sportliefhebber in de ruimste zin van het woord.

Beste Zeeuwse spelers

Hij is nu voor het eerst actief in Zeeland. "Ik heb het er vroeger wel eens over gehad met de broers Westmaas van Tjoba", vertelt Oppe. "Ze vroegen of ik in Zeeland wilde komen trainen. Ik heb toen gezegd dat ik het zou doen als de beste Zeeuwse korfballers bij elkaar in één team zouden spelen. Want Zeeland is nogal clubgebonden. Het is er nooit van gekomen. Maar nu zit ik er toch. Bij TOP."

Oppe heeft Zeeuwse roots, want zijn vader komt uit Zeeland. "Ook mijn zus woont in Zeeland. Ik heb er wel een gevoel bij", aldus de trainer.

In zijn periode als coach van Jong Oranje werkte Oppe al met enkele spelers van TOP. Die stelden voor om Oppe te benaderen als opvolger van Arco Goedkoop. De succesvolle coach was vier seizoenen actief bij TOP.

Motivatie

TOP beschikt over een jonge, talentvolle groep die enkele seizoenen geleden bijna promoveerde naar de Korfbal League, het hoogste niveau in de zaalcompetitie. "Natuurlijk wil ik graag kampioen worden. Maar als dat niet lukt, is de motivatie misschien wat minder. Doel is om het maximale eruit te halen en dan zien we per week wat er gaat gebeuren."

Kees-Jan Oppe (50 jaar, Dordrecht) werkte als trainer bij KVS (Scheveningen), Die Haghe (Den Haag), Oranje-Wit (Dordrecht) en OVVO (Maarssen). Daarnaast is Oppe sinds 1999 coach van de districtsploeg Zuid-West onder 19 jaar en was hij vier jaar trainer van Oranje onder 19.

Kees-Jan Oppe, de nieuwe trainer van TOP Arnemuiden (foto: Omroep Zeeland)

Heerlijk gevoel

De eerste weken bij TOP zijn goed bevallen voor Oppe. De trainer heeft het naar zijn. Het is geen straf om wekelijks in de auto de verre reis van zijn woonplaats Dordrecht naar Arnemuiden te maken. "Ik zet een muziekie op op de terugweg. Dat komt helemaal goed. Op de heenreis kan ik nog wat bellen of afstemmen. Het is niet vervelend. Het geeft me een heerlijk gevoel als ik met die gasten kan werken."

TOP in de aanval tegen Sporting Delta (foto: Omroep Zeeland)

TOP won afgelopen weekend de eerste wedstrijd in de nieuwe veldcompetitie. In de Hoofdklasse won TOP met 15-8 van Sporting Delta. Dit weekend is Fiks uit Oegstgeest de tegenstander.