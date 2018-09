Deel dit artikel:













Pistool en taser gevonden in woning Vlissingen

In een woning aan de Jacob van Ruijsdaellaan in Vlissingen is vanochtend een pistool gevonden. De bewoner van de woning is aangehouden.

Pistool en taser gevonden in woning Vlissingen (foto: Omroep Zeeland) De politie deed onderzoek in de woning omdat zij vermoedde dat de man een vuuurwapen had. Dat klopte. Een pistool met patronen werd gevonden en in beslag genomen. Naast het pistool werd er ook nog een taser gevonden, die is ook meegenomen door de politie. De man is verhoord in een politiecellencomplex. Tegen hem wordt proces-verbaal opgemaakt.