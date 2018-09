Ruben de Jager terug in basis Hoek

Ruben de Jager (links) in actie in het bekerduel van Hoek tegen Gemert (foto: Orange Pictures)

De Jager neemt in de plek in van Marijn Wijkhuijs, die vorig weekend meedeed tegen FC Lisse. "Ruben is weer helemaal fit", zegt trainer Dennis de Nooijer. "Het is prettig dat we twintig fitte spelers hebben, waardoor ik meer keuze heb. Nu kies ik voor Ruben zodat we wat meer snelheid in de ploeg hebben. Daarnaast kan hij een goal maken."

Bij Hoek ontbreekt rechtsback Fabian Wilson. Tegen ASWH zit Wilson zijn laatste van twee wedstrijden schorsing uit. Zijn vervanger is opnieuw Jelle Klap, die tegen FC Lisse uitviel met een dijbeenblessure. Klap is weer fit.

Kansen

Hoek leed tegen FC Lisse de eerste nederlaag van het seizoen. De Zeeuws-Vlaamse ploeg kreeg genoeg kansen om de wedstrijd te winnen maar faalde in de afwerking. "We creëren genoeg kansen en we scoren ook. Alleen moet je soms ook een beetje geluk hebben. Dat hadden we tegen FC Lisse niet", aldus De Nooijer.