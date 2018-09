Kerncentrale in Borssele is aan het opstarten

Kerncentrale vanaf vandaag weer in bedrijf (foto: Omroep Zeeland)

De eigenaar van de kerncentrale EPZ spreekt over een opstartfase. "Een zorgvuldig proces waarbij kan voorkomen dat de centrale wat terug gaat in vermogen of weer even uit bedrijf wordt genomen omdat er bijvoorbeeld iets bijgesteld moet worden." De planning is dat de kerncentrale vanaf 14.00 uur daadwerkelijk weer energie opwekt.

Storing

Op 4 augustus vond een elektrische storing plaats en sindsdien was de kerncentrale buiten bedrijf. In eerst instantie liet EPZ weten dat alles snel weer zou werken, maar moest daar later op terugkomen. Na een inspectie bleek er namelijk meer aan de hand. Door de storing raakte één van de koelpompen beschadigd.

