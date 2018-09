Kerncentrale vanaf zaterdagochtend weer in bedrijf (foto: OZ)

Op 4 augustus vond die elektrische storing plaats en sindsdien is de kerncentrale buiten bedrijf. In eerst instantie melde eigenaar EPZ dat alles snel weer zou werken, maar moest daar later op terugkomen. Na een inspectie bleek er namelijk meer aan de hand dan voorzien. Door de storing raakte één van de koelpompen beschadigd.

Uit berekeningen van de veiligheidsredactie van Omroep Zeeland bleek eerder al dat de ongeplande uitval meer dan tien miljoen euro heeft gekost.

