A58 dit weekend tussen Yerseke en Goes dicht

tussen Yerseke en Goes-Zuid is de A58 afgesloten (foto: Rijkswaterstaat)

14 - 17 september 2018

De A58 is van vanavond vanaf 21.00 uur tot maandagochtend 06.00 uur richting Vlissingen afgesloten tussen Yerseke en Goes-Zuid.

tussen Markiezaat en rilland is A58 afgesloten (foto: Rijkswaterstaat)

Omleidingen

Het verkeer vanuit Rotterdam wordt omgeleid met gele borden over de A15-N57 of over de autowegen N59, N256 en A256. Het regionale bestemmingsverkeer wordt omgeleid via de N289 en N666, N669 of N665.

28 september - 1 oktober 2018

De A58 is ook van 28 september 21.00 uur tot 1 oktober 06.00 uur afgesloten richting Vlissingen. Dan tussen Knooppunt Markiezaat en Rilland.

Richting Bergen op Zoom

Van 2 november 21.00 uur tot 5 november 06.00 uur wordt de A58 ook afgesloten. Maar dan richting Bergen op Zoom. Dat gebeurt tussen De Poel ter hoogte van Goes en Markiezaat. De tweede weekendafsluiting van de A58 richting Bergen op Zoom gaat over hetzelfde traject en is van vrijdag 9 november 21.00 uur tot 12 november 06.00 uur.

Ook dan worden omleidingsroutes aangegeven.