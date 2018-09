Film over zwijgende Oost-Duitse leerlingen wint prijs Film by the Sea

In de prijswinnende film Das Schweigende Klassenzimmer besluiten deze leerlingen te zwijgen uit protest (foto: Film by the Sea)

De vakjury, onder leiding van Adriaan van Dis, koos uit dertien competitiefilms Das Schweigende Klassenzimmer als beste boekverfilming. Die film gaat over een schoolklas in Oost-Duitsland in 1956, waarvan de leerlingen spontaan besluiten om tijdens de eerste vijf minuten van hun geschiedenisles te zwijgen. Dat doen ze uit protest tegen het neerslaan van de Hongaarse revolutie in dat jaar.

Contra-revolutionaire actie

Dit wordt door de communistische overheid opgevat als een contra-revolutionaire actie en de overheid probeert erachter te komen wie die actie heeft opgezet. De film is gebaseerd op het gelijknamige biografische boek van de Duitse schrijver Dietrich Garstka dat uitkwam in 2006.

De jury zegt dat het allemaal geraakt is door het verhaal van Das Schweigende Klassenzimmer. "Het is een klassiek verhaal, dat ons allen enorm raakt. Dat komt omdat er zoveel heden in het verleden zichtbaar wordt gemaakt." Dat is te lezen in het juryrapport.

Komende zondag is er een extra voorstelling van de film in CineCity. De film wordt ook vertoond tijdens Film by the Sea door het jaar, op 24 september in Terneuzen en 25 september in Vlissingen.

Laatste keer

De Film- en Literatuurprijs werd uitgereikt door de vakjury-voorzitter Adriaan van Dis. Het is de laatste keer dat Van Dis die prijs overhandigt, want hij treedt na deze editie af als voorzitter. Van Dis was vijf jaar op rij juryvoorzitter nadat hij in 2014 startte als jurylid.

De vakjury bestaat dit jaar, naast voorzitter Adriaan van Dis, uit Alex Boogers, Antoinette Beumer, Hanna Bervoets, Hetty Naaijkens-Rekel, Ida Does, Marieke Lucas Rijneveld en Mike van Diem. De uitreikingsavond in CineCity werd gepresenteerd door Noraly Beyer.

Multitalent

Naast de Film- en Literatuurprijs werden vanavond ook meerdere andere prijzen uitgereikt, zoals de Sylvia Kristel Award. Die werd uitgereikt aan chansonnière, actrice en multitalent Wende Snijders. Zij kreeg de prijs uit handen van Bessel Kok. Ook voor hem is het de laatste keer dat hij dit doet, net als Van Dis stopt hij ermee na deze editie van Film by the Sea.

Zangeres en actrice Wende Snijders (foto: ANP)

De Sylvia Kristel Award werd vijf jaar geleden door Kok in het leven geroepen. Als goede vriend van Sylvia's wilde hij dat de prijs ieder jaar zou worden toegekend aan iemand die, naar het oordeel van de jury, Sylvia Kristel als cultureel fenomeen doet voortleven. Dit is het laatste jaar dat de prijs wordt uitgereikt.

Film over Syvia Kristel

Inmiddels is Bessel Kok gestart met de pre-productie van een film over het leven van Syvia Kristel. Het scenario wordt geschreven door Dimitri Verhulst. Sylvia Hoeks speelt de hoofdrol, zelf is zij ook een eerdere winnaar van de Sylvia Kristel Award en ze brak na het winnen van die prijs door in Hollywood.

De prijs voor de beste Franstalige film, Le Prix TV5MONDE, werd door de jury toegekend aan de film La Prière van regisseur Cédric Kahn. De jury, bestaande uit leden van de Alliance Française, koos die film uit de zeven inzendingen. Le Prix TV5MONDE is een prijs van de gelijknamige Franstalige televisiezender, TV5MONDE.

Gisteren werden al What Will People Say van Iram Haq door de Youth Jury en We the animals van Jeremiah Zagar door de International Student Jury verkozen tot winnaars. Afgelopen zondag mocht Sophia Loren de Grand Acting Award al in ontvangst nemen.

Het filmfestival Film by the Sea is ontstaan in 1999 en trekt nu jaarlijks bijna 50.000 bezoekers naar CineCity in Vlissingen. Deze 20e editie van Film by the Sea vindt dit jaar plaats van 7 tot en met 16 september.

Een editie van laatste keren

Het was sowieso een editie van laatste keren. Naast Van Dis en Kok neemt namelijk ook artistiek directeur Leo Hannewijk afscheid. Hij vindt het tijd om het stokje door te geven aan iemand die met een frisse blik een nieuwe impuls kan geven aan het filmfestival. Per 1 november gaat hij aan de slag als interim-directeur bij de concertzaal in Middelburg.

