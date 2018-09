De hoornaar is niet levensbedreigend voor de mens. Een steek van de hoornaar is net als die van een gewone wesp; pijnlijk. Het kan pas gevaarlijk worden als iemand allergisch is. Voor de bij is het een heel ander verhaal. Normaliter komt de Aziatische hoornaar onder andere in Frankrijk, België en Engeland voor. Naast bijen heeft de hoornaar het ook voorzien op muggen en rupsen.

"Met de bijen gaat het al moeizaam", zegt wespendeskundige Jan Smit. "Daarom wil de Europese Unie dat de bijen worden geholpen en dat de Aziatische hoornaar bestreden wordt."

Vreemde wesp

Het nest in Schoondijke werd ontdekt door een oplettende burger met een bijenvolk. Hij waarschuwde de NVWA. Ook andere inwoners van Schoondijke hadden het beestje al opgemerkt. "Ze zaten op de achterruit", zegt een voorbijganger. "Je kon goed zien dat het een vreemde was, want een andere wesp die ken je."

Dit zijn de verschillen tussen een Aziatische en een Europese hoornaar (foto: Omroep Zeeland)

Smit bevestigt dat je de Aziatische hoornaar goed kan onderscheiden van de Europese. "De Aziatische hoornaar heeft zware poten met gele uiteinden. De borst is helemaal zwart. Daardoor verschillen ze van de Europese."

Het nest in Schoondijke is ingespoten met gif. Als alle hoornaars zijn gedood zal het nest worden verwijderd. Vorig jaar werd het eerste Aziatische hoornaarsnest gevonden in Nederland. Dat gebeurde toen in Dreischor.

