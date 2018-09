Bruidspaar vergist zich en staat in Capelle in plaats van Kapelle (foto: OZ)

Op de website van RTV Rijnmond is te lezen dat het bruidspaar zich had vergist. Online hadden ze zich voor een trouwerij aangemeld in Kapelle, terwijl dat in Capelle aan de IJssel moest zijn. Trouwambtenaar Bianca Noomen uit Kapelle stond vanmiddag klaar in het gemeentehuis van Kapelle, maar het te trouwen stel kwam niet opdagen.

Het bruidspaar had met Noomen overlegd via de telefoon, maar in dat gesprek werd niet duidelijk dat het om Capelle aan de IJssel ging in plaats van het Bevelandse Kapelle.

Noomen heeft laten weten dat ze dit foutje nooit eerder heeft meegemaakt. Bij het gemeentehuis in Kapelle heeft ze nog wel een poging gedaan of de het koppel daar getrouwd kon worden, maar ook dat kon niet. De zaal was ook in Kapelle, met een K, al volgeboekt.

Het bruidspaar heeft nu een nieuwe afspraak gemaakt.