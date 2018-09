Bierens voert opnieuw Zeeuwse VVD aan

Kees Bierens en Conny Almekinders voeren de VVD in Zeeland aan (foto: VVD Zeeland )

Bierens zit sinds 2003 in Provinciale Staten en vanaf 2011 is hij fractievoorzitter van de liberalen in Zeeland. Bierens liet de leden vanmorgen weten uit te kijken naar een mooie verkiezingsuitslag en vervolgens "mee te werken aan een slagvaardig en liberaal provinciebestuur voor Zeeland".

Verkiezingen voor waterschap

Tegelijkertijd is de lijsttrekker voor de Waterschapsverkiezingen verkozen. Ook dat is dezelfde persoon als vier jaar geleden; Conny Almekinders uit Cadzand.

De verkiezingen zijn op 20 maart 2019.