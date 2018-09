Jarno Mobach twee jaar langer bij Sunweb

Jarno Mobach (foto: Team Sunweb)

De beste prestatie voor Sunweb boekte Mobach (20) vorig jaar toen hij Olympia's Tour wist te winnen. Dit seizoen was hij dicht bij de eindzege in de Tour de Bretagne. Op de webiste van Team Sunweb zegt Mobach blij te zijn met zijn contractverlenging. ,"Ik denk dat dit voor mij de beste omgeving is om een betere wielrenner te worden."