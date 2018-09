Deel dit artikel:













Bliek maakt competitiedebuut bij eerste nederlaag Go Ahead Eagles

Julius Bliek heeft zijn competitiedebuut voor Go Ahead Eagles gemaakt. De verdediger uit Burgh-Haamstede mocht in de uitwedstrijd tegen Jong AZ tien minuten voor tijd invallen van trainer John Stegeman. Bliek kon niet voorkomen dat Go Ahead Eagles voor het eerst dit seizoen verloor (3-2).

Julius Bliek maakte in het groene uittenue van Go Ahead Eagles zijn competitiedebuut tegen Jong AZ (foto: Orange Pictures) Go Ahead Eagles begon als koploper aan de wedstrijd tegen Jong AZ, maar kon de ongeslagen status en daarmee ook de eerste plaats niet vasthouden. Istvan Bakx uit Vlissingen begon in de bais bij de club uit Deventer, maar werd na 58 minuten gewisseld. Boere klopt De Nooijer Tom Boere uit Terneuzen won met zijn club FC Twente het uitduel tegen FC Dordrecht. Het werd 0-2 voor de Tukkers, maar Boere wist niet te scoren. Voor Dordrecht-trainer Gérard de Nooijer betekende het alweer de vierde nederlaag van het seizoen. FC Dordrecht staat met één punt uit vijf wedstrijden voorlaatste. Augustine Loof uit Koewacht doet het met zijn FC Eindhoven nog slechter. De club verloor de eerste vijf wedstrijden allemaal en ging vrijdag met Loof in de basis onderuit tegen MVV (0-1).