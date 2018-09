De Koning wint ook wereldtitel in dubbel twee

Corné de Koning won goud met Annika van der Meer (foto: roeien.nl)

Voor de Zeeuwse roeier en zijn partner betekent de gouden medaille prolongatie van de titel van vorig jaar. Toen waren ze de sterkste in Florida. Een nieuwe zege kwam zaterdag geen moment in gevaar. Halverwege de twee kilometer had de Nederlandse boot al meer dan een lengte voorsprong op de concurrentie. Bij de finish stopte de klok op 8.07'92". Het zilver was voor Polen. Oekraïne legde beslag op de bronzen medaille.

Paralympisch

Voor De Koning en Van der Meer is de gouden medaille een flinke opsteker richting de Paralympische Spelen van 2020 in Tokio, want daar is de klasse gemengd dubbel twee een onderdeel. Vrijdag won De Koning al goud in de skiff. Dat onderdeel is niet Paralympisch.

