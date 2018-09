Deel dit artikel:













Onderzoek naar autobranden in Vlissingen

De politie is een onderzoek gestart naar twee autobranden in Vlissingen. Zowel in de Van Speijkstraat als aan de Schuitvaartgracht stond afgelopen nacht een geparkeerde auto in brand.

Autobranden in Vlissingen aangestoken (foto: HV Zeeland) Om 01.20 uur kregen de hulpdiensten de melding van de autobrand in de Van Speijkstraat. Deze brand was snel geblust. Rond 3.00 uur kon de brandweer naar de Schuitvaartgracht voor blussen van de tweede auto in brand. Dit voertuig moest uiteindelijk door een bergingsbedrijf worden weggetakeld. Oproep getuigen De politie gaat uit van brandstichting en is daarom op zoek naar getuigen die afgelopen nacht mogelijk iets verdachts hebben gezien