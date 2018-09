Deel dit artikel:













Van de Ven derde in eerste manche GP Assen

Nancy van de Ven is derde geworden in de eerste manche van de Grand Prix van Assen. Van de Ven kwam twee keer ten val in de eerste race van de WK-wedstrijd en zag de Italiaanse Kiara Fontanesi naar de zege rijden. De Italiaanse pakte zo vijf punten voorsprong in de WK-stand.

Nancy van de Ven (foto: Sidi Sport) In een race die gekenmerkt werd door veel valpartijen ging Van de Ven (20) twee keer onderuit. Ze startte matig, rukte na een eerste valpartij op naar de tweede plaats, maar viel in de slotronde nog een keer. Daardoor kwam Van de Ven niet verder dan de derde plaats. Nog drie manches Van de Ven heeft nog drie wedstrijden de tijd om een aanval te doen op de koppositie van Fontanesi. Morgen is de tweede Grand Prix in Assen en eind september wordt het WK voor vrouwen afgesloten in het Italiaanse Monza, waar nog twee manches gereden worden.