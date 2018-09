Deel dit artikel:













Files door werkzaamheden op A58

Het verkeer in Zeeland stond vandaag op verschillende plaatsen vast door de werkzaamheden op de A58. Een deel van de snelweg, tussen Yerseke en Goes, is het hele weekend afgesloten voor onderhoud door Rijkswaterstaat.

Ongeluk op A58 (foto: HV Zeeland) De werkzaamheden op de A58 zorgden al vanaf de ochtend voor oponthoud. Tegen 12.30 uur ontstond op in de staart van de file - bij Rilland - een kettingbotsing. Volgens de ANWB waren daarbij vier auto's op elkaar gereden. Ook op verschillende omleidingsroutes was het druk. Zo stond het verkeer vast op de Oude Rijksweg en de N59 op Schouwen-Duiveland. Werkzaamheden op A58 Op de snelweg tussen Yerseke en Goes, in de richting van Vlissingen, voert Rijkswaterstaat dit weekend onderhoudswerk uit. Sinds vrijdagavond is een deel van de weg afgesloten voor het verkeer. Dit duurt nog tot maandagochtend. tussen Yerseke en Goes-Zuid is de A58 afgesloten (foto: Rijkswaterstaat) Lees ook: A58 dit weekend tussen Yerseke en Goes dicht