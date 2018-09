Drukbezochte Kustmarathontraining is generale repetitie voor over drie weken

De route liep vandaag van Zoutelande via Westkapelle en Domburg naar Oostkapelle. Net voorbij strandtent 'De Piraat' werd er gedraaid om op de terugweg de laatste twaalf kilometer van de echte Kustmarathon te lopen.

"Vandaag is een goede test voor de echte Kustmarathon", zegt looptrainer Jan de Wilde. Hij organiseert al jaren de Kustmarathontrainingen. "Het is voor de meesten de generale repetitie. Als je vandaag zonder problemen de finish haalt, zit het voor over drie weken wel goed. "

Lopers onderweg van Westkapelle naar Domburg (foto: Omroep Zeeland)

"Het is vandaag de bedoeling dat ze vooral langzaam lopen", zegt De Wilde. "Dan zit je in de vetverbranding en dat heb je heel hard nodig na 30-35 kilometer. Dus langzaamaan en veel kletsen, want dan loop je langzaam."

Nieuwe route

De Kustmarathon is op zaterdag 6 oktober. Het is de eerste keer dat er gelopen gaat worden volgens de nieuwe route. De organisatie van de Kustmarathon besloot om de route te veranderen na gedoe met Staatsbosbeheer.

