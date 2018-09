'Never change a winning team' is het credo bij GOES

GOES op zoek naar een doelpunt tegen OFC (foto: Rene van der Vliet)

Veenstra wijst daarbij naar de duels die GOES vorig seizoen in de Hoofdklasse verloor van Juliana'31 (5-2 nederlaag) en EHC (3-0 verlies). "Het zou me verbazen als er sprake van onderschatting zou zijn."

GOES won afgelopen weekend diep in blessuretijd van OFC door een treffer van Sherief Tawfik. Het kostte wel wat moeite om de ploeg uit Oostzaan te verslaan, dat na twee rode kaarten met met minder spelers op het veld stond. "We zijn goed uit de strijd gekomen", aldus Veenstra.

Iedereen is fit. Rick de Punder, die afgelopen week als international van Sint-Maarten met 13-0 van Haïti verloor, sluit naar verwachting weer aan bij de selectie.

De kans is klein dat Veenstra wijzigingen aanbrengt in zijn elftal. "Het zou heel gek zijn. Never change a winning team toch? Ik ben een trainer die uitgaat van eigen kracht. Als ik iets wijzig, heeft dat een tactische reden."

JVC Cuijk tegen GOES begint zondag om 14.00 uur in Cuijk.