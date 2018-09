Deel dit artikel:













Standbeeld voor oprichter Porgy en Bess; 'Frank gaf deze stad kleur'

In Terneuzen is vanmiddag het standbeeld van Frank Koulen onthuld. Koulen is de oprichter van jazzcafé 'Porgy en Bess'. Het levensgroot bronzen beeld, gemaakt door beeldhouwer Hannes Verhoeven, werd onthuld door zijn dochter Ingrid.

Dochter Ingrid bij het beeld van Frank Koulen (foto: Omroep Zeeland) Het beeld staat voor het voormalige stadhuis in de Noordstraat, op steenworp afstand van het jazzcafé. Volgens Ingrid Koulen zou haar vader trots en blij zijn geweest met het beeld. "Mijn vader noemde zich vroeger Surinamer, later zie hij: ik ben van Terneuzen." Frank Koulen kwam in 1944 als militair vanuit Suriname naar Terneuzen, waar hij in 1957 een lunchroom begon. Hij vernoemde die naar de Amerikaanse opera Porgy en Bess van George Gershwin. Oprichter van Porgy en Bess: Frank Koulen (foto: via gemeente Terneuzen) De lunchroom ontwikkelde zich al snel tot een muziekcafé met een smeltkroes aan stijlen, met de nadruk op Franks favoriete muziek: jazz. Koulen slaagde erin een aantal grote namen naar de Scheldestad te halen. Onder meer Oscar Harris, Toots Thielemans, Chet Baker, Boy Edgar en Art Blakey traden op in Porgy en Bess. Koulen overleed in 1985. 'Frank gaf kleur' Frank Deij - vorig jaar nog als wethouder - nam het initiatief voor het standbeeld. Hij vond dat Koulen een standbeeld verdiende, omdat hij met jazzcafé Terneuzen op de kaart heeft gezet. "Een stad heeft behoefte aan mensen die de stad kleur geven, en dat deed Frank." Het beeld van Koulen kwam er uiteindelijk door een crowdfunding te starten. Lees ook: Oprichter Porgy en Bess wordt vereeuwigd in brons

