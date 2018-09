Gelijkspel bij Walcherse bekerderby Arnemuiden-De Meeuwen

Daan Eikenhout (foto: Omroep Zeeland)

Het was een gelijkopgaande eerste helft met kansen over en weer tot in de 39e Gennaro Eikenhout werd vastgehouden en De Meeuwen een strafschop kreeg,. Die werd benut door Vincenzo Lorello, en met deze 0-1 stand gingen beide ploegen rusten.



De tweede helft was nog geen minuut oud of de gelijkmaker was al een feit. Ronaldo Meijer zette Arnemuiden op gelijke hoogte met De Meeuwen. Halverwege de tweede helft probeerde trainer Daan Eikenhout nog de overwinning uit het vuur te slepen door drie wissels tegelijk in te brengen. Het was een open wedstrijd met kansen over en weer, maar gescoord werd er niet meer, de 1-1 ruststand bleek ook de eindstand te zijn.

Scoreverloop

Lorello (39/pen)

Opstelling De Meeuwen

Kerkhove, Houterman, Lorello, Huibregtse (Hamelink/64), Boogaard, Van de Woestijne (De Vlieger/64), Langezaal, Melis, De Nooijer (Janse/64), Francke, Eikenhout