Winnend Hoek komt met de schrik vrij tegen ASWH

Met Ruben de Jager, die terugkeerde in de basisopstelling nadat hij geblesseerd was aan zijn hamstring, begon Hoek goed aan het duel met ASWH. Na 15 minuten kwam de Zeeuws-Vlaamse ploeg op voorsprong. Een combinatie tussen Gianni Tiebosch en Rik Impens werd door die laatste in het goal geschoten. Een kwartier voor de rust verdubbelde Kyle Doesburg de score. De spits rondde een mooi aanval, die liep over meerdere schijven, af en scoorde tegen de club waar hij vorig jaar voor speelde.

Ook vlak na de rust had Hoek het betere van het spel. Kansen waren er voor Doesburg en Impens. Die eerste raakte de lat, waarna Impens de rebound er niet in kreeg. Daarna brak een fase aan waar ASWH op zoek ging naar de aansluitingstreffer. Op het veld kwam er meer ruimte voor de thuisploeg. De ingevallen Yves Nyemb kreeg een goede kans op de 3-0, maar die ging er niet in. Aan de andere kant viel twee minuten later toch de goal van de bezoekers. Lars Bosscha krulde 25 minuten voor tijd de bal over Hoek-doelman Jordi de Jonghe. Hoek kwam nog goed weg toen een kopbal van Lester Pires op de lat belandde.

Scrimmage

In de slotfase kwam Hoek nog zwaarder onder druk te staan. Tot twee keer toe was er een scrimmage in de doelmond van de thuisploeg. Bij één van die twee ging de bal zelfs in de goal, maar werd de treffer afgekeurd voor buitenspel. Toch wist Hoek stand te houden en pakte de derde zege in de Derde Divisie en staat het op dit moment op de gedeelde derde plaats.

Kyle Doesburg zet Hoek op een 2-0 voorsprong tegen zijn oude club (foto: P. Maljaars)

Scoreverloop

1-0 Impens (15)

2-0 Doesburg (31)

2-1 Bosscha (64)

Opstelling Hoek

De Jonghe, Klap, Fitsch, Van Leiden, Chergui, Vandepitte, Constansia, De Jager (Nyemb/55), Impens (Van Renterghem/89), Tiebosch (Mbikulu/74), Doesburg

Later vanavond kun je een ruime samenvatting plus reacties bekijken op deze site.