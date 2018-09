Oemoemenoe begint competitie met nederlaag

(foto: Miriam Wasterval)

Oemoemenoe kwam al vrij snel in de wedstrijd op een 0-3 voorsprong toen Te Aho Morice een penalty benutte. Maar daarna kwam de formatie uit de provincie hoofdstad er niet meer aan te pas. Tegenstander DIOK liep uit naar een 39-3 voorsprong bij rust.



Ook na rust was het hoofdzakelijk eenrichtingsverkeer richting het doel van Oemoemenoe. De wedstrijd eindigde in 51-8 voor de thuisclub. In de tweede helft benutte Leroy Kersten nog wel een try voor Oemoemenoe.



BeNeCup/Ereklasse

In de strijd om de BeNe Cup is Oemoemenoe laatste geworden met 0 punten uit 3 wedstrijden. En omdat deze wedstrijd ook meetelt voor de competitie in de Ereklasse wacht Oemoemenoe na de eerste wedstrijd nog op de eerste punten.