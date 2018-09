TOP Arnemuiden onderuit tegen Fiks

TOP-trainer Kees-Jan Oppe kijkt naar de verrichtingen van zijn spelers (foto: Omroep Zeeland)

Met de rust keek de ploeg van trainer Kees-Jan Oppe al tegen een 11-8 achterstand aan. In de tweede helft kon TOP Arnemuiden de opgedane schade niet meer herstellen. Na de winst van vorige week is er nu dus een nederlaag voor de ploeg die uitkomt in de Hoofdklasse B.

Puntenmakers TOP Arnemuiden

Jorian Schroevers 4 treffers Peter van Belzen 3 treffers Emmelie Bouwens 3 treffers Jurgen Janse 2 treffers Anita de Ridder 1 treffer Jeanine Marijs 1 treffer Willemijn Bouwens 1 treffer Jurriaan Bouwens 1 treffer

Lees ook: