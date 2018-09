Tim van den Broeke snelt naar winst Stadsloop Goes

Tim van den Broeke laat zijn concurrenten achter zich (foto: Huib Boogert)

Van den Broeke legde vier ronden door de binnenstad van Goes, in totaal 8 kilometer, in 24 minuten en 42 seconden af. De Roosendaalse Mels Lambregts eindigde als tweede, Job de Feijter uit Hulst kwam als derde binnen.

Sterkste vrouw

De snelste vrouw Monique Verschuure kwam na 29 minuten en 5 seconden binnen en was daarmee de 17e loper die de eindstreep bereikte.

Monica Sanderse (Vlissingen) eindigde op een krappe 40 seconden achterstand als tweede vrouw, gevolgd door Anette Bevelander (Rilland).

Geen enkele vrouw kon aan Monique Verschuure tippen (foto: Huib Boogert)

Om de loop zo toegankelijk mogelijk te maken voor een breed publiek konden beginnende hardlopers voor deze 23e editie ook deelnemen aan de Joost Funrun.

Daarbij mochten zij kiezen voor een, twee of drie ronden door het centrum van Goes.

Rouwrandje

De loop was iets soberder dan vooraf gepland vanwege het plotselinge overlijden van erelid Paul Pieters van de Goese atletiekvereniging AV'56, een dag voor het evenement. Zo werden de muziekloopgroepen langs het parcours geschrapt. Op verzoek van de familie zag de vereniging af van een eerbetoon. Pieters werd 66 jaar en zou volgend jaar 50 jaar lid zijn van de club.

"Atletiek was zijn leven, de vereniging was zijn leven, Paul wás AV'56. Hij was binnen onze vereniging een icoon, één brok wandelende historie. De vereniging verliest in hem een mensenmens, wiens hart 50 jaar voor AV'56 klopte", zo schreef de club eerder deze week op de eigen site.