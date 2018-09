Kloetinge wint in blessuretijd en is ronde verder

Aanvoerder Jaap Esser van Kloetinge (foto: Omroep Zeeland)

Kloetinge begon aan de wedstrijd in de wetenschap dat het aan een gelijkspel genoeg had om de volgende ronde te bereiken. In de eerste helft gebeurde weinig en de ruststand was dan ook 0-0. Na rust nam Kloetinge meer initiatief en kreeg het kansen via Can Özgan. Luuk van Vossen en Demi Kole, maar tot een doelpunt in de reguliere speeltijd leidde dat niet.

Venijn in de staart

In blessuretijd gebeurde nog van alles. DOSKO wist dat het moest scoren om de volgende ronde te bereiken en zocht de aanval, maar Kloetinge sloeg in de counter toe. Spits Kole werd diep gestuurd en DOSKO dacht aan buitenspel, maar volgens de scheidsrechter kwam de speler van Kloetinge van eigen helft. Kole was niet zelfzuchtig en stelde Guus de Leeuw in staat om de winnende goal te maken. Na die treffer werd Jordy Dam van DOSKO nog uit het veld gestuurd na een harde overtreding op Jeroen de Jonge.

Scoreverloop

0-1 Guus de Leeuw (90+4)

Bijzonderheden

Jordy Dam van DOSKO kreeg in de vijfde minuut van de blessuretijd rood vanwege een harde tackle op Jeroen de Jonge.

Opstelling Kloetinge

Braafhart, Wuyts, Jaap Esser, De Jonge, Jansen, Özcan, Van den Dries (Van Keulen/80), Van Tiggele (De Leeuw/64), Van Vossen (Janson/80), Kole, Van der Poel