Uitslagen amateurvoetbal 15 september

Derde Divisie zaterdag

Hoek wint voor de derde keer dit seizoen. De Zeeuws-Vlamingen zijn met 2-1 te sterk voor ASWH. Voor Hoek scoorden Rik Impens en Kyle Doesburg

Stand Derde Divisie zaterdag

Hoek blijft bovenin meedraaien en rukt op naar de derde plaats.

Derde Divisie zondag

Jong FC Volendam en ADO'20 spelen met 1-1 gelijk. HBS speelt vanavond.

Stand Derde Divisie zondag

Jong FC Volendam is de nieuwe koploper. GOES is de enige ongeslagen ploeg.

Districtsbeker

De Meeuwen kwam op een 0-1 voorsprong door een benutte penalty van Vincenzo Lorello. Arnemuiden maakte middels Ronaldo Meijer direct na rust de gelijkmaker.

Sluis had een productieve dag vandaag. In de derby tegen Cadzand werd het 10-0 voor de thuisclub. Ook bij DOSKO (zaterdag) tegen Stavenisse werd tien keer gescoord, maar daar werden de doelpunten gelijkelijk verdeeld.

Guus de Leeuw is de matchwinner voor Kloetinge dat in extremis de overwinning meeneemt uit Bergen op Zoom. Bruse Boys was op schot tegen Kruisland.

RCS wint met ruime cijfers van IJzendijke en gaat een ronde verder. Dat geldt ook voor SSV'65 uit Goes, dat in een doelpuntrijk duel wint van Cluzona.

De volgende Zeeuwse clubs hebben de poulefase overleefd en zich geplaatst voor de tweede ronde van de districtsbeker:

Serooskerke, Bruse Boys, Arnemuiden, Kloetinge, SSV'65, Terneuzense Boys, ZSC'62, Zaamslag, RCS, FC Dauwendaele, NOAD'67, Kruiningen, HVV'24, Terneuzen, VCK, Hoedekenskerke/Kwadendamme, 's Heer Arendskerke, De Noormannen.



Morgen komen nog enkele clubs in actie.

Vrouwenvoetbal

Bekerhouder Sparta/JVOZ plaatst zich voor de volgende ronde doordat FC Dauwendaele verliest bij DKS'17. Ook FC Axel bekert verder in de districtsbeker. In de KNVB beker is IJzendijke uitgeschakeld. De Zeeuws-Vlaamsen verloren in Barendrecht met ruime cijfers.

