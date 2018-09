Deel dit artikel:













Na Cadzand nu ook een vredesvlam in Vlissingen

Op het Bellamypark in Vlissingen is gisteren de Wereldvredesvlam ontstoken. De vlam is een symbool van vrede en eenheid en brandt 24 uur per dag. Het is niet de eerste vredesvlam in Zeeland, want sinds 2007 brandt er ook één in Cadzand.

Volgens initiatiefnemer Hans Schaap is in Vlissingen voor het Bellamypark gekozen. Ieder jaar wordt er het Bevrijdingsfestival georganiseerd en daarom is deze plek volgens hem niet meer dan logisch. Vlam over water De vredesvlam kwam, uit Cadzand, rond 14.00 uur bij de Loodsensteiger in Vlissingen aan. Burgemeester Marga Vermue-Vermue van de gemeente Sluis had de vlam meegenomen. Rond 15.30 uur is de Vlissingse vlam door Bas van den Tillaar, de burgemeester van Vlissingen, aangestoken. De vlam komt aan vanuit Cadzand (foto: Omroep Zeeland) Op vele plekken in de wereld branden wereldvredesvlammen. Volgens de initiatiefnemers is de vlam niet gericht op het verleden, maar op de toekomst. Een symbool dat dag en nacht zichtbaar moet zijn.