Dubbelslag voor Vlissingse filmmaakster Prinsen

De PZC Prijs voor de beste Zeeuwse film is gisteren naar de documentaire Ceres van Janet van den Brand gegaan. De publieksprijs was voor Helge Prinsen met haar film over de Vlissingse groenteboer Adrie Trimpe.

Filmmaker Janet van den Brand filmde meer dan een jaar het leven van de kinderen op Zeeuwse boerderijen. Zeeuwse boerenkinderen in de film Ceres (foto: Omroep Zeeland) Het resultaat is een 70 minuten durende documentaire over de tieners Daan Rentmeester uit Wolphaartsdijk, Jeanine de Bree uit Zonnemaire, Koen Brouwer uit Kerkwerve en Sven Boonman uit Wemeldinge. De oudste groenteboer van Nederland Helge Prinsen legde een jaar lang het dagelijks leven van Adrie en Francien Trimpe vast. De filmmaakster uit Vlissingen kocht altijd haar groente en fruit bij de winkel van Trimpe aan het Groenewoud en zag hoe het echtpaar ouder werd en met moeite het hoofd boven water kon houden. Adrie Trimpe in zijn groentezaak (foto: Helge Prinsen) De derde prijs die gisteren in Vlissingen werd uitgereikt was de Lions Club Vlissingen Award. Ook die award ging naar de documentairefilm van Helge Prinsen. De prijzen zijn onderdeel van het filmfestival Film by the Sea in Vlissingen. Lees ook: Zeeuwse kinderen schitteren in film over het boerenleven

