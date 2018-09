Deel dit artikel:













Flitsende eerste helft bezorgt Groene Ster eerste zege

Groene Ster Vlissingen heeft in de eredivisie van het zaalvoetbal gewonnen van Feyenoord Futsal. In het Rotterdamse Topsportcentrum werd het 3-5 voor de ploeg van trainer Samir Yaqoobi. In een flitsende eerste helft wist Groene Ster het verschil te maken.

Said Bouzambou aan de bal voor Groene Ster (foto: Paul ten Hacken) Groene Ster stond tegen Feyenoord Futsal (het voormalige TPP Rotterdam) als snel op een 0-2 voorsprong. Saïd Bouzambou scoorde beide treffers en bracht zijn seizoenstotaal zo op drie. Lofti Salhi zorgde voor 0-3 door tegen zijn oude club te scoren en ook nog voor rust leek Salim Sandee de wedstrijd te beslissen door goed door te jagen en de 0-4 aan te tekenen. Toch nog spannend Na rust kwam de thuisploeg toch nog terug in de wedstrijd. Na de 1-4 en de 2-4 viel ook nog de aansluitingstreffer en moest Groene Ster alle zeilen bijzetten om de zege alsnog over de streep te trekken. Dat lukte, mede dankzij een treffer van Hoessein Bouzambou in de slotseconde, waardoor Groene Ster met een 3-5 zege de eerste punten pakte.