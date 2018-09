Van de Ven ziet Fontanesi ondanks tweede plaats weglopen

Nancy van de Ven (foto: Omroep Zeeland)

Van de Ven was zaterdag in de eerste manche derde geworden en lag zondagochtend na de start rond de zesde positie. Ze begon aan een inhaalrace, die haar halverwege de wedstrijd naar de tweede plaats bracht. Een serieuze aanval op de koppositie van Fontanesi zat er niet in. Het gat werd, ondanks de aanmoedigingen van het thuispubliek, nooit kleiner dan vijf seconden.

WK motorcross vrouwen

stand na GP in Assen 1. Kiara Fontanesi Italië 213 punten 2. Nancy van de Ven Nederland 205 punten 3. Larissa Papenmeier Duitsland 191 punten

Van de Ven en Fontanesi kregen eerder deze week te horen dat Courtney Duncan, de leider in de WK-stand, niet meer in actie kon komen dit seizoen door een blessure. Daardoor begonnen ze met evenveel punten aan de GP in Assen. Door haar twee zeges is Fontanesi nu koploper met acht punten meer dan Van de Ven. Over twee weken staan er bij de laatste Grand Prix in Monza nog twee manches op het programma.