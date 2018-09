Deel dit artikel:













Verrassende promovendus HWP begint met zege

Het Witte Paard is de competitie in de Meesterklasse begonnen met een overwinning. Op bezoek bij Charlois won de formatie uit Sas van Gent met 4,5-5,5. Eigenlijk zou HWP dit seizoen helemaal niet in de Meesterklasse spelen, maar omdat het Groningse Sissa zich terug trok spelen de Zeeuws-Vlamingen dit seizoen toch op het hoogste niveau van Nederland.

Schaken (foto: Omroep Zeeland) HWP maakte tegen Charlois het verschil door vier partijen te winnen. Die punten werden binnen gehaald door Rein Verstraeten, Warre de Waele, Adrian Roos en Johan Goormachtigh. Dat bleek voldoende om de nederlagen van Helmut Cardon, Tom Piceu en Simon Provoost te compenseren. De wedstrijden van Koen Leenhouts, Thibaut Maenhout en Glen de Schampheleire eindigden in remise.