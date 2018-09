Teleurstellend debuut RCT Darts op hoogste niveau

De mannen van het kampioensteam van RCT Darts vorig seizoen (foto: RCT Dartteam)

Racketcentrum Terneuzen begon heel zenuwachtig aan de wedstrijd in de SuperLeague. Al in de Round Robin, waarin de spelers één leg tegen elkaar spelen tot een team 9 legs heeft behaald, kwam de club er niet aan te pas.

Gemiste dubbels

Pas in de singles kwamen de spelers van Terneuzen beter in hun spel. De vele kansen op de dubbels wisten zij echter niet te benutten. Ook in de koppels bleek RCT de dubbels maar moeilijk te kunnen vinden.

Revanche

Zaterdag 13 oktober kan de club thuis revanche nemen tegen het Doetinchemse Café Kafé.