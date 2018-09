Van Maaren wint OZK motocross in 250-cc klasse

motocross (foto: Omroep Zeeland)

Mark Boot had bij het ingaan van de laatste wedstrijd de beste papieren voor de eindzege, maar kreeg in de eerste manche in Rilland problemen met zijn motor. Daardoor kwam hij niet verder dan de twintigste plaats in de manche die door Van Maaren gewonnen werd. De tweede manche wist Boot wel op zijn naam te schrijven, maar de tweede plaats van Van Maaren was voor hem voldoende om de titel met vier punten verschil te pakken.

500cc

De strijd om de Open Zeeuwse titel in de 500cc klasse was voor de wedstrijd in Rilland al beslist, want Kevin Spruijt kon de zege niet meer ontgaan. Toch stond Spruijt aan de start van de slotwedstrijd, maar lang duurde zijn optreden niet. In de eerste manche kreeg hij problemen met zijn versnellingsbak, waardoor hij de finish niet haalde en ook in de tweede manche niet in actie kon komen. Maik Wedage uit Noordhoek werd dagwinnaar door de Belg Jochem Walckiers in de tweede manche net voor te blijven.