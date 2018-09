Breuk in been Van de Ven nog altijd niet hersteld (foto: Gino Maes)

Op eerste kerstdag brak Van de Ven haar onderbeen tijdens een trainingskamp in Spanje. Daar werd ze meteen geopereerd. Toen ze eenmaal terug in Nederland was bleek dat de operatie niet goed was verlopen. In België werd ze opnieuw geopereerd aan haar breuk. In februari was de laatste operatie, een schroef werd uit haar been gehaald omdat die te dicht op het bot zat.

Toch blijkt het bot nog altijd niet voldoende genezen is. Ondanks de nog altijd aanwezig zijnde breuk, is Van de Ven nog altijd kansrijk voor de wereldtitel. "Ze rijdt op zeventig procent van haar kunnen", zegt haar vader Giel van de Ven.

Vandaag werd Van de Ven tweede in de Grand Prix van Assen. Ze baalde vooral van haar start bij de tweede manche. Ze kreeg het in de eerste bocht aan de stok met haar concurrent om de wereldtitel Kiara Fontanesi. "Ik werd vol door Fontanesi afgesneden, waardoor ik als één van de laatste door de bocht ging. Ik kwam op plekje tien de bocht uit. Pas twee rondes voor het einde lag ik op plek twee. Toen kon ik vrij weinig meer doen."

De afsluitende Grand Prix is over twee weken in Imola. Ongeacht de uitslag, Van de Ven staat acht punten achter koploper Fontanesi, vliegt de motorcrosser direct na de wedstrijd naar het ziekenhuis in België om opnieuw te worden geopereerd.

