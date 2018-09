BC Vlissingen opent seizoen succesvol met nipte zege

BC Vlissingen is het seizoen gestart met een overwinning (foto: Theo Teune)

Door schorsingen en blessures kon BC Vlissingen maar acht spelers gebruiken in de seizoensopening. Na een gelijkopgaand begin liep BC Vlissingen uit naar een 19-9 voorsprong. De tegenstander uit Veghel kwam terug naar 25-24, maar weer wist de thuisploeg uit te lopen waardoor de kleedkamer werd opgezocht met een 43-34 voorsprong.

Na rust verloren de Vlissingers de controle over de wedstrijd. Attacus profiteerde daar optimaal van en nam de leiding over. In het laatste kwart wist BC Vlissingen zich te herpakken en pakte in de slotfase nipt de 70-67 overwinning. 61-55. Door de overwinning staat BC Vlissingen op een gedeelde eerste plaats. Volgende week speelt de ploeg van Klaas-Willem Barten uit tegen Den Dungk in Den Dungen die ook de eerste wedstrijd wisten te winnen.

Doelpuntenmakers BC Vlissingen