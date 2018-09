GOES in doelpuntenfestijn voor het eerst onderuit

Brian Meulmeester werd vanmiddag vier keer gepasseerd (foto: Orange Pictures)

GOES schoot uit de startblokken in Cuijk, want binnen drie minuten zorgde Daniël Wissel al voor de openingstreffer. Lang kon GOES niet genieten van die voorsprong. Spits Jeroen Schoonhoven tekende vier minuten na de goal van Wissel voor de gelijkmaker. Via Schalkwijk en De Winter kreeg GOES in de eerste helft nog goede kansen, maar de ruststand was 1-1.

Weer snel gelijk

Ook in de tweede helft was het GOES dat aan de leiding kwam. Steve Schalkwijk zorgde met zijn eerste doelpunt van het seizoen na ruim een uur spelen voor 1-2. Weer antwoordde de thuisclub snel. Lars Loermans zorgde vijf minuten later voor de 2-2. Diezelfde Loermans zette JVC Cuijck een kwartier voor tijd voor het eerst op voorsprong.

Een moment uit de wedstrijd JVC Cuijk-GOES (foto: Orange Pictures)

Deze keer was het GOES dat een snel antwoord paraat had. Erwin Franse scoorde alweer zijn zesde goal van de competitie en leek zo tien minuten voor tijd alsnog een punt veilig te stellen voor GOES. Dat was buiten Furkan Alakmak gerekend. De nummer 10 van JVC Cuijk werd matchwinner en bezorgde GOES zo de eerste nederlaag van het seizoen.

Scoreverloop

0-1 Daniël Wissel (3)

1-1 Jeroen Schoonhoven (7)

1-2 Steve Schalkwijk (64)

2-2 Lars Loermans (69)

3-2 Lars Loermans (75)

3-3 Erwin Franse (80)

4-3 Furkan Alakmak (84)

Opstelling GOES

Meulmeester, Van Hecke (Kroon/76), Tawfik. Manuhuwa, James, De Winter (Besuyen/87), Hollemans, De Vlieger (De Kroo/46), Franse, Wissel, Schalkwijk

Later vandaag zijn hier beelden en reacties van JVC Cuijk-GOES te bekijken.