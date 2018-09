Vlissingen lijdt nederlaag tegen promovendus

John Karelse (foto: Paul ten Hacken)

Sterke eerste helft

De thuisploeg begon goed aan het duel en kwam na een kwartier spelen verdiend op een 1-0 voorsprong. Renzo Roemeratoe zette goed door en bediende de ingelopen Dangelo Martien op maat. Vlissingen bleef de gevaarlijkste ploeg en kreeg via dezelfde Roemeratoe een goede mogelijkheid om de score te verdubbelen, maar zijn kopbal eindigde naast het doel.



Mindere tweede helft

In het tweede bedrijf kantelde de wedstrijd. De bezoekers werden sterker en kwamen via een rake kopbal van Pascal van Delden op gelijke hoogte; 1-1. Het spel golfde op en neer en beide teams gingen op zoek naar de zege. Tien minuten voor tijd kwam Unitas op voorsprong na wederom een treffer Pascal van Delden; 1-2 en gaf deze voorsprong niet meer uit handen.

Start van de competitie

Vlissingen heeft na drie duels drie punten verzameld. De ploeg van John Karelse heeft de eerste twee thuiswedstrijden van het seizoen verloren. Unitas, promoveerde twee keer op rij, kent een sterke start en heeft na drie wedstrijden zes punten behaald.

Scoreverloop

1-0 Martien (16)

1-1 Van Delden (58)

1-2 Van Delden (81)

Opstelling Vlissingen

Ben Sellam, Van den Hemel, Milton Roemeratoe, Krezo, Tukker, Renzo Roemeratoe, Crucq, Bouzambou (Roose/59), Martien (Goossens/73), Abdenbi, Pattinama (Wolff/80)