Ruim 46.000 bezoekers voor Film by the Sea

Film by the Sea in 2018 (foto: Jan Daniels)

Via het educatieprogramma kwamen dit jaar 3300 leerlingen minder. Het Vlissings Filmtheater trok 2500 bezoekers. Vorig jaar kwamen zo'n 46.000 bezoekers naar het filmfestival.

Afscheid Hannewijk

De twintigste editie was voor Leo Hannewijk zijn laatste festival als artistiek directeur. Hij geeft het stokje over aan Jan Doense. Zelf gaat Hannewijk aan de slag - per 1 november - als interim-directeur bij de concertzaal in Middelburg.

