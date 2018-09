Deel dit artikel:













Ralph Wiessner de snelste door de Zwingeul

De atletiekwedstrijd Dwars door de Zwingeul is een prooi geworden voor Ralph Wiessner uit Vlissingen. De Vlissinger liep de zeven kilometer lange trimloop in Cadzand in een tijd van 29.26'. Bij de vrouwen was Frederique Versluijs uit Zuidzande het sterkste in een tijd van 34.15'.

Ralph Wiessner (foto: Omroep Zeeland) Bij de mannen eindigde Angelo van Nevel uit België tweede, met een achterstand van meer dan een minuut op Wiessner. Erik Cappon, uit Zuidzande, eindigde op de derde plaats. Bij de vrouwen werd Aafje van Remoortere uit Biervliet tweede, met een achterstand van zeven seconden op Frederique Versluijs. Tianda Donker Curtius uit Schoondijke eindigde op de derde plaats. Dwars door de Zingeul (heren) 7 kilometer Tijd 1. Ralph Wiessner 29.26' 2. Angelo van Nevel 30.28' 3. Erik Cappon 30.34' Dwars door de Zingeul (dames) 7 kilometer Tijd 1. Frederique Versluijs 34.15' 2. Aafje van Remoortere 40.22' 3. Tianda Donker Curtius 42.05'