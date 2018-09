Deel dit artikel:













Uitslagen amateurvoetbal zondag 16 september

GOES heeft dit weekend de eerste nederlaag van het seizoen moeten slikken tegen JVC Cuijk. Ook hoofdklasser VC Vlissingen moest het zonder punten doen. In de districtsbeker was er wel Zeeuws succes te beleven, alle resultaten staan hier overzichtelijk op een rij.

(foto: Omroep Zeeland) Derde Divisie GOES verliest voor het eerst dit seizoen na een droomstart. Ondanks de nederlaag staat de ploeg van Rogier Veenstra nog steeds bovenin de Derde Divisie. Lees ook: GOES in doelpuntenfestijn voor het eerst onderuit Hoofdklasse B Een niveau lager wist ook Vlissingen niet te winnen. Door de nederlaag zakt de hoofdklasser op de ranglijst. Lees ook: Vlissingen lijdt nederlaag tegen promovendus Districtsbeker Drie Zeeuwse clubs mogen hun bekeravontuur na vandaag verlengen. HVV'24, Clinge en Philippine hebben zich voor de volgende ronde geplaatst. Die laatste club ging thuis wel onderuit tegen Oostburg.