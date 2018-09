Boksen met Parkinson: 'Ze kunnen meer dan ze dachten'

Boksen is een goede traning voor mensen met Parkinson omdat je er de links-rechts-coördinatie mee traint. "En dat is waar mensen met de ziekte van Parkinson het meeste moeite mee hebben", vertelt fysiotherapeut Ankie Verstelle, gespecialiseerd in het behandelen van mensen met Parkinson.

'Denken dat ze niets meer kunnen'

"Wat vooral fijn is om te zien, is dat mensen die ziek worden op een bepaald moment denken dat ze niets meer kunnen. Als ze dan ineens tegenover iemand staan die in hun richting slaat, vechten ze terug. En dan blijkt dat ze toch meer kunnen dan dat ze zelf dachten."

De ziekte van Parkinson is een hersenaandoening waarbij een kleine groep cellen in de hersenen beschadigt en afsterft. Daardoor kunnen de cellen geen dopamine meer aanmaken. En die chemische stof hebben we juist nodig om soepel te kunnen bewegen en onze lichaamsbewegingen onder controle te houden. Ziekteverschijnselen zijn onder andere: trillen, moeilijk praten, stijve armen en stijve benen. Niemand is immuun voor Parkinson. Ruim 55.000 Nederlanders hebben de ziekte. Een klein percentage daarvan heeft erfelijke Parkinson. bron: het Parkinsonfonds

Aan het begin van de les wordt nog wat onwennig rondgekeken, maar al snel verandert dat. De deelnemers slaan er lustig op los, zonder elkaar op het lijf of het hoofd te raken.

Met een grote glimlach op het gezicht houdt Jan Dingemanse uit Goes het na drie kwartier voor gezien. "Ik vond het leuk. Héél vermoeiend, maar toch een leuke ervaring!"

Jan Dingemanse en Jeannette van der Sman boksen tegen elkaar (foto: Omroep Zeeland)

Ook Jeannette van der Sman uit Goes heeft genoten. "Ik vond het leuk en erg geschikt voor mensen met Parkinson. Als je bezig bent, vergeet je even dat je ziek bent." Maar voor de deelnemers is dat eigenlijk niet het belangrijkste. Het gaat ze er vooral om in beweging te blijven. "En het hoofd leegmaken", aldus Van der Sman. "Ik ben er echt even helemaal uit en dat is fijn."

Als het aan de deelnemers en de fysiotherapeut ligt, komt er binnenkort standaard boksles voor mensen met Parkinson.