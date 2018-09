Eurocommissaris: Dit is wat we willen zien!

De Sloveense Eurocommissaris voor Mobiliteit was zeer positief over de havenfusie en de bouw van de grote nieuwe sluis. "Door deze grensoverschrijdende samenwerking kwamen allerlei vormen van vervoer samen: havens, vaarwegen en kanalen. Dit is wat we willen zien."

Seine-Scheldeverbinding

Tijdens het bezoek drukten Zeeuwse en Vlaamse bestuurders Bulc op het hart door te gaan met de verdere ontwikkeling van de Seine Scheldeverbinding. Dat is een nieuw kanaal in Noord-Frankrijk, dat de rivieren de Seine en de Schelde met elkaar verbindt. Daardoor kunnen grotere binnenvaartschepen doorvaren naar Parijs, waarmee Terneuzen de 'Port to Paris' wordt.

Eurocommissaris Bulc in Terneuzen (foto: Omroep Zeeland)

Tijdens het bezoek wierp Bulc ook nog een snelle blik op de bouwwerkzaamheden voor de grote nieuwe sluis in Terneuzen. De bouw van de nieuwe sluis in Terneuzen kost bijna een miljard euro. Het bedrag wordt voor het merendeel betaald door de Vlamingen die door deze nieuwe sluis grotere schepen kunnen ontvangen in de haven van Gent.

Sluis

Brussel betaalt 50 miljoen euro mee aan de sluis in Terneuzen, een stuk minder dan waarop was gehoopt. De Vlamingen hadden gehoopt dat de Europese bijdrage voor het project minimaal 200 miljoen euro zou bedragen, en moesten het verschil zelf bijpassen.