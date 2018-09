Bloed, een afgerukte hand of doorgedraaid door drugs

Helma Michielsen is al 14 jaar LOTUS-slachtoffer bij LOTUS-Zeeland. We volgen haar tijdens een rampenoefening van de brandweer Zeeland. Het slachtoffer dat ze speelt heeft brandwonden, die ze zelf aanbrengt. "Grimeren noemen we dat", zegt Helma. Ze trekt haar tas open waar allerlei dozen en make-up in zit. In een van de dozen zit een levensechte kunsthand. "Voel maar, net echt. En hier heb ik een stomp zonder bloed, maar deze heeft wel bloed erop zitten."

Helma Michielsen is gediplomeerd LOTUS-slachtoffer (foto: Omroep Zeeland)

Op de vraag of er wel eens iemand flauw valt tijdens een oefening als ze deze verwondingen zien, antwoord Helma bevestigend. "Soms zie ik dat iemand wit wegtrekt. Dan geef ik de mensen gelijk een seintje dat ze op die persoon moeten letten. Vaak gaat die dan even later ook onderuit. En als ik dan in mijn rol zit en bijvoorbeeld veel bloed op me heb, kan ik niet helpen. Dan wordt de oefening trouwens wel stopgezet."

De Landelijke Opleiding Tot Uitbeelding van Slachtoffers (LOTUS) leidt mensen op om zo realistisch mogelijk een slachtoffer van een ongeval of ziektebeeld uit te beelden. Regionale Lotuskringen geven de cursussen. Tijdens de opleiding tot slachtoffer leert men acteren en grimeren en de gevolgen van een ongeval uit te beelden. Na het examen is men gediplomeerd LOTUS-slachtoffer.

"Kijk, hier heb ik een boormachine, waar de motor uit is gehaald. Voor een elektrocutie. De boor zit dan nog in mijn hand." Helma laat de boor zien waar in het midden een u-bocht in zit en schuift de boor tussen haar vingers. "Zo lijkt het net of de boor door de hand gaat. Een beetje grime erover en dan is het net echt."

LOTUS-slachtoffer Helma Michielsen met boor door de hand (foto: Omroep Zeeland)

"Een LOTUS-slachtoffer is net een acteur", vervolgt Helma. We moeten ook ziektebeelden uit kunnen beelden. Van iemand die is doorgedraaid door drugsgebruik tot iemand die besmet is en vervolgens probeert anderen tijdens een oefening te besmetten. Het is zo leuk om te doen", besluit Helma met een grijns op haar gezicht.

Brandwonden

Vandaag speelt ze een scenario waarbij ze brandwonden heeft opgelopen en bezorgd is omdat haar partner (een pop) nog in de de loods is. "Ik grimeer alles zelf. De blouse die ik aan heb, heb ik thuis al een beetje verbrand. De wonden heb ik zelf aangebracht, met los vel erbij. En dan ben ik natuurlijk ook nog in shock. Ik heb er zin in."

Johan Molenaar van brandweer Zeeland benadrukt tijdens de oefening hoe belangrijk het is dat LOTUS-slachtoffers tijdens de oefening meedoen. "Wij kunnen een pop neerleggen, maar een pop reageert nergens op, doet niks terug. Een LOTUS-slachtoffer is veel realistischer om mee te oefenen."

LOTUS-slachtoffers hard nodig

Eind september doen tien personen examen bij LOTUS. "Daarna zijn ze gediplomeerd LOTUS-slachtoffer", vertelt Helma. "En die kunnen we in Zeeland goed gebruiken. Er is nu nog geen tekort, maar de meeste LOTUS-slachtoffers zijn al wat ouder. Je mag het tot je zeventigste jaar blijven doen. Er dreigen wel mensen te moeten stoppen."