Zeeland Wordt Wakker: EU-commissaris in Terneuzen, bezoekers Film by the Sea en LOTUS-slachtoffers

Eurocommissaris Bulc in Terneuzen (foto: Omroep Zeeland)

Bezoek EU-commissaris

Eurocommissaris Violeta Bulc liet zich gisteren tijdens een werkbezoek aan Terneuzen, de Kanaalzone en Gent bijpraten over de fusies tussen de havens van Zeeland en Gent en bekeek de bouw van de nieuwe sluis in Terneuzen. De Sloveense was positief: "Door deze grensoverschrijdende samenwerking kwamen allerlei vormen van vervoer samen: havens, vaarwegen en kanalen. Dit is wat we willen zien."

Lees ook:

Film by the Sea in 2018 (foto: Jan Daniels)

Bezoekers Film by the Sea

Dit jaar zijn de stoelen in CineCity in Vlissingen 46.500 keer bezet geweest door filmliefhebbers. Dat laat de organisatie van Film by the Sea weten.

Lees ook:

Veiligheidsoefening met LOTUS-slachtoffer (foto: Omroep Zeeland)

LOTUS-slachtoffers

Ze kruipen in de huid van een slachtoffer van een ongeval of laten een ziektebeeld zien; LOTUS-slachtoffers, speciaal opgeleide mensen die heel realistisch een slachtoffer kunnen spelen en zelf ook de bijbehorende verwondingen aanbrengen. Onmisbaar zijn ze tijdens veiligheidsoefeningen. Binnenkort komt er een nieuwe lichting bij in Zeeland.

Lees ook:

Ree├źn in Oostkapelle (foto: Anne-Marie van Iersel)

Het weer

We gaan weer op weg naar de zomerse temperaturen. In Zeeuws-Vlaanderen kan het vandaag zomaar 25 graden worden. In de rest van de provincie wordt het 23 of 24 graden. Het blijft droog en de zon komt er in de loop van de ochtend steeds beter bij. Bekijk de laatste weersverwachting op omroepzeeland.nl/weer.