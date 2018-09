Alleen Borsele en Terneuzen durven de strijd om Sportgemeente 2018 aan

Ook dit jaar is de deelname miniem: Van de dertien gemeenten doen alleen Borsele en Terneuzen mee met de wedstrijd.

Hoek promoveert naar Derde Divisie (foto: Omroep Zeeland)

De verkiezing Sportgemeente van het Jaar is een idee uit 2006 van Vereniging Sport en Gemeenten, sportkoepel NOC*NSF en Vereniging Nederlandse Gemeenten. De wedstrijd moet een duurzaam sport- en beweegbeleid bij gemeenten te stimuleren. Winnaars van de afgelopen edities waren onder andere Hellendoorn, Hoogeveen, Tilburg, Eindhoven en Weert.

De gemeenten moeten twee dingen doen: Het sportklimaat via tien vragen promoten en het beste sportinitiatief van het afgelopen jaar benoemen. Een jury kiest daarna drie genomineerden waarna een publieks- en een vakjury samen de nummer één bepalen.

Er is geen behoefte om zich te meten met de rest van Nederland om te bezien wie het beste bezig is op sportgebied." Reactie van een Zeeuwse gemeente op deelname aan Sportgemeente 2018

De Zeeuwse gemeenten lopen op een paar na niet warm voor publicitaire glorie, blijkt bij navraag. "Gelet op de aard en de grootte van sportactiviteiten, sportstimulering en sportadvisering binnen onze gemeente, leggen wij het op voorhand af ten opzichte van grotere gemeenten."

Geen behoefte

En een ander gemeente: "Er is geen behoefte om zich te meten met de rest van Nederland om te bezien wie het beste bezig is op sportgebied. De vraag of onze inwoners tevreden zijn, wordt belangrijker gevonden". Het klopt in ieder geval dat alleen gemeenten met een inwoneraantal boven de 30.000 de wedstrijd tot nu toe hebben gewonnen.

Scheldeprijs komt door de Westerscheldetunnel (foto: Omroep Zeeland)

Maar Terneuzen en Borsele zetten wel in op een hoge notering. Terneuzen heeft een duidelijke visie als het gaat om de deelname. Het sportklimaat wordt gepromoot met plannen voor onder andere aanpassingen aan sportaccommodaties in verband met vergrijzing en het aanpassen van de publieke ruimte omdat er meer buiten gesport wordt. En als beste sportinitiatief brengt de gemeente een wielerwedstrijd in stelling: "Terneuzen als startplaats voor De Scheldeprijs, de enige grensoverschrijdende voorjaarsklassieker met aanwezigheid van de wereldtop in het wielrennen."

Netwerkdag

De gemeente Borsele heeft geen grote sportevenementen zoals De ScheldePrijs binnengehaald. Dat is volgens Joyce Buijze van de gemeente Borsele een bewuste keuze: "Wij richten ons alle inwoners: jong en oud en met en zonder beperking." Buijze legt uit dat de gemeente sinds 2011 een sport -en beweegbeleid heeft. Scholen, sportverenigingen en vrijwilligers krijgen ondersteuning vanuit de gemeente.

Joyce Buijze van de gemeente Borsele over de verkiezing Sportgemeente van het jaar

Daarnaast zet Borsele zet met de werkgroep Borsele Beweegt in op het project HappySportsDay@Sea, een netwerkdag op het gebied van sport en spel die jaarlijks terug moet keren als het aan de gemeente Borsele ligt. Het is een vernieuwend concept, want een dergelijk samenwerkingsverband op het gebied van Zeeuwse sport is er nog niet.

Kinderen in beweging in Borsele (foto: Borsele Beweegt)

Het is de tweede keer dat Borsele meedoet en voor Terneuzen wordt het de derde keer. Middelburg deed in 2010 mee, en behaalde uiteindelijk de tweede plaats. Maar dat ging gepaard met een hoop tijd en moeite. Na de voorronde werd er een filmpje gemaakt om de ambities van Middelburg in beeld te brengen. Daarna zag Middelburg af van deelname vanwege de kosten en de benodigde inzet van personeel.

Middelburg, genomineerd voor Sportgemeente 2010

Wat het resultaat is van het winnen van de titel is niet helemaal duidelijk, maar volgens een beleidsmedewerker van Hoogeveen dat in 2015 won, leeft de sport in de lokale politiek nu veel meer, en wordt er minder bezuinigd op sportgebied. Ook Hellendoorn ziet dat de lokale politici makkelijker geneigd zijn om geld in sportvoorzieningen en activiteiten te steken. En dat andere gemeenten graag hun licht opsteken bij de winnaars.

Op 26 september wordt bekend of Terneuzen of Borsele Sportgemeente van het Jaar 2018 geworden zijn of niet.