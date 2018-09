Deel dit artikel:













E-mail naar gemeente: in Goes wacht je vier maanden op een reactie

De gemeente Goes doet er zo'n vier maanden over om een reactie op een e-mail of webformulier te geven. Daarmee reageert Goes van alle Zeeuwse gemeenten het traagst op berichten van burgers. Ook Reimerswaal en Vlissingen slagen er niet in een bericht binnen een paar dagen te beantwoorden. Dat blijkt uit onderzoek van Wij Verdienen Beter.

E-mail (foto: Pixabay) Tijdens het onderzoek werd een bericht naar de gemeente Vlissingen binnen een maand beantwoord. Reimerswaal reageerde binnen twee maanden. De andere Zeeuwse gemeenten stuurden binnen twee dagen een antwoord. De onderzoekers stuurden alle gemeenten per e-mail of een webformulier dezelfde vraag. Gemeenten die na een maand niet reageerden, ontvingen dezelfde vraag nog een keer. Van alle landelijke gemeenten liet alleen Terneuzen burgers verplicht een burgerservicenummer (BSN) invullen, voordat zij een bericht konden sturen. Sinds eind vorige maand hoeft het BSN niet meer verplicht ingevuld te worden op de website van Terneuzen.