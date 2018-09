Stacaravan-protest bij het provinciehuis

Eerder protest op camping De Veerhoeve (foto: Omroep Zeeland)

Het gaat om mensen die een stacaravan hebben op de Witte Raaf in Arnemuiden, De Veerhoeve in Wolphaartsdijk en Duinrand in Oostkapelle. Volgens de eigenaren van die campings passen huisjes meer bij deze tijd en leveren ze ook meer op. Zo zei campingeigenaar Blom van De Veerhoeve en Duinrand eerder de emoties van de vaste gasten te begrijpen, maar ook dat hij zich vasthoudt aan zijn plan. "Er is vraag naar een ander soort recreatie en als bedrijf moet je daarop inspelen. Elders in het land zie je al een terugloop in het aantal stacaravans op campings, nu is Zeeland aan de beurt."

'Mensen liggen er wakker van'

Anneke Schraa is het daar niet mee eens en volgens haar de 900 andere eigenaren van stacaravans op die campings ook niet. "Daarom gaan we ook demonstreren. Het is tijd dat Zeeuwse politici zich hierover gaan buigen." Schraa heeft zelf een stacaravan op camping De Veerhoeve. Ze heeft onlangs te horen gekregen dat ze oktober volgend jaar van de camping af moet. "Maar over het hoe of wat weten we nog niet niks en van die onzekerheid liggen mensen wakker."

Vrijdag praat Provinciale Staten over de kustvisie. In dat document staar wat er wel en niet gebouwd mag worden aan de kust.

Lees ook: